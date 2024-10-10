Историей с дракой школьников в Усть-Илимске заинтересовался Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования конфликта в одной из школ Усть-Илимска. По данному факту в региональном следкоме организовали проведение процессуальной проверки.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Следственного комитета РФ, на видеозаписи, снятой в одном из учебных заведений, видно, как подросток наносит удары младшему школьнику, которому впоследствии понадобилась медицинская помощь. По данным полиции, ученика 8-го класса доставили в дежурную часть, с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Известно, что с 11-летним пострадавшим конфликта у него ранее не было.
Александр Бастрыкин запросил у главы регионального следственного комитета Руслана Ситникова подробный доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах произошедшего.