Историей с дракой школьников в Усть-Илимске заинтересовался Бастрыкин

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Следственного комитета РФ, на видеозаписи, снятой в одном из учебных заведений, видно, как подросток наносит удары младшему школьнику, которому впоследствии понадобилась медицинская помощь. По данным полиции, ученика 8-го класса доставили в дежурную часть, с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Известно, что с 11-летним пострадавшим конфликта у него ранее не было.