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Прокуратура проверит видео с избиением подростка веревкой в Приморье

Прокуратура проверит видео избиения подростка веревкой в Хорольском районе.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в мессенджерах видео, на котором один подросток избивает второго веревкой в Хорольском районе Приморья.

В чатах жителей Хорольского района в мессенджерах распространилось видео, на котором один подросток бьет мотком веревки другого, потерпевший просит остановиться. Отмечается, что на кадрах ученики 9 класса.

«Прокуратура Хорольского района организовала проверку по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего. Установлено, что 7 октября 2024 года подростка 2008 года рождения избил ровесник. О произошедшем стало известно после того, как в интернет попала видеозапись, которую снял еще один несовершеннолетний», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Ведомство даст оценку условиям воспитания и проживания участников конфликта, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Также прокуратура отмечает, что проводится доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что потерпевший подросток ранее учился в колледже в другом районе, там его заподозрили в краже велосипеда. Мальчик вернулся в родное село, где на почве этих обстоятельств произошел конфликт.