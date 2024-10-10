Прокуратура проверит видео с избиением подростка веревкой в Приморье

«Прокуратура Хорольского района организовала проверку по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего. Установлено, что 7 октября 2024 года подростка 2008 года рождения избил ровесник. О произошедшем стало известно после того, как в интернет попала видеозапись, которую снял еще один несовершеннолетний», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.