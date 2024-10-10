Прокуратура проверит видео с избиением подростка веревкой в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в мессенджерах видео, на котором один подросток избивает второго веревкой в Хорольском районе Приморья.
В чатах жителей Хорольского района в мессенджерах распространилось видео, на котором один подросток бьет мотком веревки другого, потерпевший просит остановиться. Отмечается, что на кадрах ученики 9 класса.
«Прокуратура Хорольского района организовала проверку по факту применения насилия в отношении несовершеннолетнего. Установлено, что 7 октября 2024 года подростка 2008 года рождения избил ровесник. О произошедшем стало известно после того, как в интернет попала видеозапись, которую снял еще один несовершеннолетний», — говорится в сообщении краевой прокуратуры.
Ведомство даст оценку условиям воспитания и проживания участников конфликта, а также работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Также прокуратура отмечает, что проводится доследственная проверка.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что потерпевший подросток ранее учился в колледже в другом районе, там его заподозрили в краже велосипеда. Мальчик вернулся в родное село, где на почве этих обстоятельств произошел конфликт.