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Двух женщин без признаков жизни нашли в новосибирских квартирах

Тела пенсионерок находились в запертых жилищах.

Источник: Reuters

В течение нескольких часов в разных районах Новосибирска были найдены тела двух пожилых женщин без признаков жизни. В обстоятельствах смерти пенсионерок разбираются полицейские.

Трупы обнаружили сотрудники МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты». Первый вызов поступил в половине девятого вечера. Сообщалось, что 82-летняя женщина находится одна в квартире на улице Гоголя в Центральном районе и с ней не удается связаться. Выехав на место, спасатели МАСС вскрыли дверь и выяснили, что пенсионерка скончалась. Причину ее смерти устанавливают сотрудники полиции.

А примерно через четыре часа поступил новый тревожный сигнал, но уже с левого берега Новосибирска. Муниципальные спасатели выехали в Ленинский район на улицу Блюхера.

— Женщина не выходит на связь. Дверь заблокирована. Доступ обеспечен. Женщина 1947 г.р. без признаков жизни передана сотрудникам полиции, — сообщили в пресс-службе МАСС Новосибирска.

Накануне мусоровоз в Новосибирске насмерть сбил женщину.

Иван ЛУДНОВ.

несчастный случай