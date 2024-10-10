Мужчина с судимостью похитил дамскую сумочку в Дальнереченске

Уже судимый 42-летний житель Дальнереченска увидел женщину с сумкой и попытался ограбить ее. Пострадавшая быстро заметила вора, начала отбиваться, на помощь ей поспешили охранники, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Женщина получила удары по лицу и телу. На место происшествия приехали полицейские. По факту нападения завели уголовное дело по статье «грабеж с применением насилия, не опасного для здоровья».
В суде также установили, что за несколько дней до инцидента мужчина освободился из колонии. Он не встал на путь исправления и не сделал никаких выводов. Поэтому суд вынес наказание в виде лишения свободы на три года и пять месяцев в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее «КП» писала о приморцах, которые украли у пострадавшего более 11 тысяч долларов и вернули ему около 650 тысяч рублей.