Мужчина с судимостью похитил дамскую сумочку в Дальнереченске

В суде также установили, что за несколько дней до инцидента мужчина освободился из колонии. Он не встал на путь исправления и не сделал никаких выводов. Поэтому суд вынес наказание в виде лишения свободы на три года и пять месяцев в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.