«Развозили наркотики и нарушали ПДД»: несколько таксистов из зарубежья покинут Приморье

В Приморье специалисты Госавтоинспекции провели рейд среди таксистов. За нарушение ПДД оштрафовали 31 водителя, а один и вовсе попался на перевозке наркотиков и после проверки его привлекут к ответственности по 228 статье УКРФ, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В пресс-службе ведомства сообщили, что водители такси чаще всего развозят пассажиров на технически неисправных авто, а их клиенты не пристегиваются ремнями безопасности. Также попались рулевые, у которых отсутствует детское кресло и маленьких пассажиров они провозили не по правилам.
«Трое граждан зарубежья задержали в нетрезвом виде прямо во время работы. Всех троих суд обязал покинуть территорию России», — объяснили специалисты.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как рейд среди таксистов-мигрантов проводили в феврале 2024 года. С помощью операции «Таксист» во Владивостоке к ответственности привлекли 47 человек.