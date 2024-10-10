«Развозили наркотики и нарушали ПДД»: несколько таксистов из зарубежья покинут Приморье

В пресс-службе ведомства сообщили, что водители такси чаще всего развозят пассажиров на технически неисправных авто, а их клиенты не пристегиваются ремнями безопасности. Также попались рулевые, у которых отсутствует детское кресло и маленьких пассажиров они провозили не по правилам.