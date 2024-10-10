В аварии в Мотыгинском районе погибла 51-летняя женщина

«Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что погодные и дорожные условия ухудшаются, в связи с этим автомобилистам следует быть предельно внимательными на дороге, соблюдать ПДД, не совершать опасные и необдуманные маневры, а также проверить техническое состояние автомобиля и своевременно заменить летнюю резину на зимнюю», — наставляют в МВД по краю.