В аварии в Мотыгинском районе погибла 51-летняя женщина

35-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц» выехала на встречку, где столкнулась с «Газелью». В результате аварии погибла 51-летняя женщина, которая ехала в иномарке. Водитель «Тойоты» и еще одна ее пассажирка пострадали, они в больнице.
Сотрудники полиции установили, что на автомобиле «Тойота Витц» были установлены шины, не соответствующие погодным и дорожным условиям.
«Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают, что погодные и дорожные условия ухудшаются, в связи с этим автомобилистам следует быть предельно внимательными на дороге, соблюдать ПДД, не совершать опасные и необдуманные маневры, а также проверить техническое состояние автомобиля и своевременно заменить летнюю резину на зимнюю», — наставляют в МВД по краю.