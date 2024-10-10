Около 8 млн рублей потеряли жители Хабаровского края на «инвестициях»

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре обратился 26-летний житель Центрального района с заявлением о совершенных против него мошеннических действиях с хищением денежных средств, сообщает ИА AmurMedia.
Полицейские установили, что в сентябре текущего года заявитель познакомился с девушкой в социальной сети Интернет. Собеседница предложила мужчине высокодоходные инвестиции на одной из инвест-площадок, утверждая, что с ним будут работать опытные брокеры. Заявитель согласился, оформил на свое имя кредиты в разных банках для стартовых вложений и зарегистрировался на инвест-платформе по полученной ссылке от девушки. В течение двух недель, консультируясь с многочисленными лжеспециалистами, мужчина перевел на виртуальный счет тремя суммами около 3 млн 480 тыс. рублей. Но воспользоваться накопленными процентами и вывести деньги заявитель не смог.
Когда мужчина обратился к своим кураторам, они сообщили, что счет «заморожен» якобы из-за мошеннических действий, связанных с транзакциям и крупных денежных сумм. Вернуть вложенную валюту с процентами можно только через доверенное лицо, которое должно внести комиссию для закрытия онлайн-счета. Потерпевший убедил свою мать, 46-летнюю женщину, оформить заем и перевести 780 тысяч рублей на указанные лжеброкерами счета. Однако проценты с дохода не поступили на онлайн-счет заявителя, и лжеспециалисты снова потребовали найти доверенных лиц. Тогда мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Общий ущерб составил 4 миллиона 260 тысяч рублей.
С подобной схемой мошенничества столкнулись еще четверо жителей города Юности. Потерпевшие поверили в быстрый способ заработка на инвестициях — высокие проценты и, следуя указаниям лжеброкеров, перевели на счета злоумышленников 3 миллиона 590 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3, 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к противоправным деяниям.
Сотрудники полиции призывают граждан:
— Будьте бдительны! Запомните: быстрого заработка не существует, а несбыточные обещания и выгодные предложения, как правило, дают мошенники!
— Кроме того, из-за возможного риска потерять денежные средства не стоит брать кредит для инвестирования. Вы не просто лишитесь средств, а будете должны банку.
— Никогда не совершайте действия, связанные с денежными расходами с вашей стороны в пользу незнакомых или малознакомых людей и не переводите деньги на счета незнакомцев, какими бы причинами они ни объясняли сложившуюся необходимость.