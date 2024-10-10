Около 8 млн рублей потеряли жители Хабаровского края на «инвестициях»

Полицейские установили, что в сентябре текущего года заявитель познакомился с девушкой в социальной сети Интернет. Собеседница предложила мужчине высокодоходные инвестиции на одной из инвест-площадок, утверждая, что с ним будут работать опытные брокеры. Заявитель согласился, оформил на свое имя кредиты в разных банках для стартовых вложений и зарегистрировался на инвест-платформе по полученной ссылке от девушки. В течение двух недель, консультируясь с многочисленными лжеспециалистами, мужчина перевел на виртуальный счет тремя суммами около 3 млн 480 тыс. рублей. Но воспользоваться накопленными процентами и вывести деньги заявитель не смог.