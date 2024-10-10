В Омске 25-летний парень за час обокрал двух человек на улице

В Омске полицейские по горячим следам задержали вора, который промышлял кражами на улице. Причем действовал он нагло и не скрывался от посторонних. Так, среди бела дня он вырвал ноутбук у девушки и успел скрыться.
А 30 минутами ранее вор напал на пожилую омичку и вырвал у нее из рук кошелек. Как сообщили полицейские, ноутбук он продал за 1,5 тысячи рублей. При этом бабушка называла юношу внуком и плакала.
Ранее судимого 25-летнего омича задержали в квартире у знакомой на Рокоссовского. На допросе он раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшим. В данный момент мужчина находится в СИЗО. Следователи устанавливают и другие эпизоды, к которым может быть причастен вор.