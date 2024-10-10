В Омске 25-летний парень за час обокрал двух человек на улице

Ранее судимого 25-летнего омича задержали в квартире у знакомой на Рокоссовского. На допросе он раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшим. В данный момент мужчина находится в СИЗО. Следователи устанавливают и другие эпизоды, к которым может быть причастен вор.