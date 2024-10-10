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Пожарные тушат возгорание в московской квартире на шестом этаже

Пожар начался в многоквартирном доме на Большой Тульской, 2.

Квартира, находящаяся на шестом этаже одного из многоэтажных домов, загорелась на улице Большая Тульская на территории Москвы. Подробности сообщили представители МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасатели проводят эвакуацию местных жителей.

В помещение горящей квартиры пока попасть не удается. Информации о пострадавших нет, шестой этаж дома полностью задымлен.

Ранее сообщалось о сильном пожаре на фермерском рынке в Ногинске. На данный момент возгорание ликвидировано.