Пожарные тушат возгорание в московской квартире на шестом этаже

Квартира, находящаяся на шестом этаже одного из многоэтажных домов, загорелась на улице Большая Тульская на территории Москвы. Подробности сообщили представители МЧС России в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, на месте работают пожарно-спасательные подразделения. Спасатели проводят эвакуацию местных жителей.
В помещение горящей квартиры пока попасть не удается. Информации о пострадавших нет, шестой этаж дома полностью задымлен.
Ранее сообщалось о сильном пожаре на фермерском рынке в Ногинске. На данный момент возгорание ликвидировано.