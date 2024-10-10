85-летняя женщина ушла оплачивать счёт за ЖКХ и пропала в Ангарске

Полицейские разыскивают пропавшую без вести пенсионерку в Ангарске. В дежурную часть с заявлением об исчезновении пожилой женщины обратился её сын. Он пояснил, что утром 9 октября 85-летняя Людмила Алексеева ушла из дома в 7-м микрорайоне, но обратно не вернулась. Известно, что она собиралась оплатить счёт за ЖКХ в управляющей компании.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, приметы пропавшей женщины известны: на вид 85 лет, рост 150−155 сантиметров, телосложение худощавое, тип лица европейский, волосы светлые, стрижка короткая. Одета была в чёрные штаны и зелёные галоши. При себе у неё были телефон и пакет с документами.
Если вам что-нибудь известно о местонахождении Людмилы Алексеевой, сообщите об этом в полицию. Сделать это можно, позвонив по телефонам, указанным по ссылке.