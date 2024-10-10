Во Владивостоке автомобиль превратился в металлолом после столкновения с автобусом

Во Владивостоке случилось ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля на улице Анны Щетининой в районе дома № 9, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Инцидент произошел, когда 51-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Brevis, двигаясь со стороны улицы Выселковая в направлении улицы Адмирала Горшкова, выехала на полосу встречного движения. Это привело к столкновению с автобусом King Long, за рулем которого также находился 51-летний водитель.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГАИ а также команды МЧС и бригада медиков.
«В результате ДТП травмы получила водитель легкового автомобиля Тoyota Brevis. Пассажиров в автобусе не было», — сообщили в полиции.
Стаж управления автомобилем у водителя Toyota составляет 24 года. Сейчас сотрудники ГАИ проводят детальную проверку обстоятельств происшествия.
Напомним, во Владивостоке случилось ДТП с участием маршрутного автобуса. Авария произошла на улице Днепровская, где маршрутный автобус ПАЗ VECTOR NEXT столкнулся с автомобилем NISSAN CARAVAN в процессе разворота. Установлено, что водитель автобуса не занял необходимое крайнее левое положение перед маневром, что и стало причиной ДТП.