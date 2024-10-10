Движение поездов по станции Сурган восстановлено

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. По станции Сурган открыто движение для пропуска поездов, сообщил КТЖ.
«Последствия схода оперативно ликвидированы. Были задействованы два восстановительных поезда станций Есиль и Тобол, пять единиц техники и 96 человек. Несмотря на ночное время, работа не останавливалась», — сообщили в компании.
На месте происшествия начато расследование причин схода комиссией АО «НК “КТЖ”.
Напомним, накануне грузовой поезд сошел с рельсов в Акмолинской области.
«9 октября в 17.40 на станции Сурган участка Есиль — Кушмурун допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда», — сообщил КТЖ.
Жертв нет, особо подчеркнули в КТЖ.