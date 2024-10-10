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Движение поездов по станции Сурган восстановлено

9 октября с рельсов сошел электровоз и вагоны грузового поезда.

Источник: пресс-служба АО "Казахстан темир жолы"

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. По станции Сурган открыто движение для пропуска поездов, сообщил КТЖ.

«Последствия схода оперативно ликвидированы. Были задействованы два восстановительных поезда станций Есиль и Тобол, пять единиц техники и 96 человек. Несмотря на ночное время, работа не останавливалась», — сообщили в компании.

На месте происшествия начато расследование причин схода комиссией АО «НК “КТЖ”.

Напомним, накануне грузовой поезд сошел с рельсов в Акмолинской области.

«9 октября в 17.40 на станции Сурган участка Есиль — Кушмурун допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда», — сообщил КТЖ.

Жертв нет, особо подчеркнули в КТЖ.