Тело пропавшего мужчины нашли в Костанайской области спустя 10 дней поисков

Напомним, в августе текущего года также в районе Б. Майлина несколько суток искали мальчика, который шел по земляной насыпи и сорвался в реку. Его тело нашли спустя 5 дней после начала поисков. В апреле текущего года в Восточно-Казахстанской области в реке Иртыш обнаружили тело мужчины, который отправился на рыбалку вместе со знакомым. До этого на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области обнаружили тело рыбака, которого искали почти 20 дней. В поисках пропавшего принимали участие спасатели и волонтеры.