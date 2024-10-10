Тело пропавшего мужчины нашли в Костанайской области спустя 10 дней поисков

В Instagram-аккаунте ДЧС Костанайской области сообщили о завершении поисков пропавшего 28 сентября жителя Лисаковска. По данным ДЧС, тело было обнаружено в воде, в 250 метрах от берега реки Тобол в районе Б. Майлина. Спасатели извлекли тело мужчины.
В департаменте уточнили, что поиски велись на протяжении 10 дней под водой и вдоль береговой линии реки Тобол на территории района Б. Майлина и города Лисаковска. Полиции и спасателям помогали неравнодушные жители.
Напомним, 57-летний житель Лисаковска уехал на рыбалку 28 сентября на своем автомобиле и перестал выходить на связь с родственниками. Его супруга обратилась в полицию 30 сентября. Полицейские в ходе поисков почти сразу установили машину рыбака, в которой находились личные вещи, рыболовные снасти и сотовый телефон у реки в 5 километрах от Кызылжарского водохранилища в районе Б. Майлина.
Позднее спасатели нашли в реке удочку и сачок.
Напомним, в августе текущего года также в районе Б. Майлина несколько суток искали мальчика, который шел по земляной насыпи и сорвался в реку. Его тело нашли спустя 5 дней после начала поисков. В апреле текущего года в Восточно-Казахстанской области в реке Иртыш обнаружили тело мужчины, который отправился на рыбалку вместе со знакомым. До этого на Самаркандском водохранилище в Карагандинской области обнаружили тело рыбака, которого искали почти 20 дней. В поисках пропавшего принимали участие спасатели и волонтеры.
Что делать, если пропал человек
На сайте «Электронного правительства» указано, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102», или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.