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В Хабаровском крае дети облили дом бензином и подожгли, один в больнице

Мальчики получили ожоги, а у здания сгорела веранда.

Источник: МЧС РФ

В Хабаровском крае дети от скуки облили веранду дома бензином и подожгли. Один из получил тяжёлые ожоги и угодил в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл вечером 9 октября в городе Вяземском. Двое друзей 9 и 11 лет нашли канистру с бензином и решили поразвлекаться. Мальчики вылили горючую жидкость на пол, после чего подожгли. Моментально вспыхнувшее пламя опалило одному из ребят ступни, руки и голову.

Двухэтажный деревянный дом уцелел — пожар заметил очевидцы, которые приняли меры, пока огонь бушевал в пределах веранды. До приезда пожарных возгорание было ликвидировано на площади трёх квадратных метров.

Любителям шалить с огнём оказали медпомощь на месте. Одному из детей потребовалась транспортировка в больницу.

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