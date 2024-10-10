В Хабаровском крае дети облили дом бензином и подожгли, один в больнице

В Хабаровском крае дети от скуки облили веранду дома бензином и подожгли. Один из получил тяжёлые ожоги и угодил в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Инцидент произошёл вечером 9 октября в городе Вяземском. Двое друзей 9 и 11 лет нашли канистру с бензином и решили поразвлекаться. Мальчики вылили горючую жидкость на пол, после чего подожгли. Моментально вспыхнувшее пламя опалило одному из ребят ступни, руки и голову.
Двухэтажный деревянный дом уцелел — пожар заметил очевидцы, которые приняли меры, пока огонь бушевал в пределах веранды. До приезда пожарных возгорание было ликвидировано на площади трёх квадратных метров.
Любителям шалить с огнём оказали медпомощь на месте. Одному из детей потребовалась транспортировка в больницу.