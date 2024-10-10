В Хабаровском крае дети облили дом бензином и подожгли, один в больнице

Инцидент произошёл вечером 9 октября в городе Вяземском. Двое друзей 9 и 11 лет нашли канистру с бензином и решили поразвлекаться. Мальчики вылили горючую жидкость на пол, после чего подожгли. Моментально вспыхнувшее пламя опалило одному из ребят ступни, руки и голову.