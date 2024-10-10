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Три самолета отправились в Челябинск из-за ЧП на полосе Кольцово

В Кольцово самолет с мнимой поломкой помешал нескольким бортам приземлиться.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге 9 октября не смогли приземлиться три самолета, так как взлетно-посадочную полосу заняло другое судно. Они вынуждены были отправиться на аэродром в соседней области.

— При заходе на посадку рейса WZ-1098 Астана — Екатеринбург сработала ложная индикация невыпуска стойки шасси. […] Командир воздушного судна доложил о факте в аэропорт прибытия, — пояснили в пресс-службе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге.

На взлетно-посадочной полосе борт, на котором прозвучал сигнал о неисправности, встретили оперативные службы аэропорта. Самолет приземлился в 20:25 и, как того требуют меры безопасности, пассажиров высадили прямо на полосе. Самолет отбуксировали на стоянку, но пока пространство аэродрома было занято, три самолета не смогли приземлиться.

— Экипажи трех бортов — из Санкт-Петербурга, Дубая и Петропавловска-Камчатского — приняли решение об уходе на запасной аэродром в Челябинск, — добавили в пресс-службе.

В Кольцово отметили, что на момент 9 октября 21:11 аэропорт уже работал в штатном режиме.