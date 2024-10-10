Три самолета отправились в Челябинск из-за ЧП на полосе Кольцово

На взлетно-посадочной полосе борт, на котором прозвучал сигнал о неисправности, встретили оперативные службы аэропорта. Самолет приземлился в 20:25 и, как того требуют меры безопасности, пассажиров высадили прямо на полосе. Самолет отбуксировали на стоянку, но пока пространство аэродрома было занято, три самолета не смогли приземлиться.