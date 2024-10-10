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Трамвай насмерть сбил пешехода в Ленинском районе Челябинска

Мужчина переходил пути в неположенном месте.

Пешеход попал под трамвай в Ленинском районе Челябинска. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

ДТП случилось 9 октября в 19:40 на улице Новороссийской. Пешеход перебегал проезжую часть по трамвайным путям в неположенном месте. Вагоном управляла 35-летняя женщина.

«Мужчина 1975 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинска.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства аварии.