Главе УКС Башкирии Инне Иксановой продлили меру пресечения

Чиновницу задержали в апреле этого года. По версии следствия, в 2022 году она закупила 10 систем ультразвуковой визуализации за 57,5 млн руб. в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Приборы должны были поставить в больницы Уфы, Баймака, Большеустьикинского и Месягутово. Но они оказались контрафактами и их до сих пор не ввели в эксплуатацию. Ущерб бюджету от этого превысил 57 м млн рублей.