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Главе УКС Башкирии Инне Иксановой продлили меру пресечения

Ей запрещены определенные действия.

Советский районный суд Уфы продлил до 12 декабря меру пресечения в виде запрета определенных действий начальнику Управления капитального строительства Башкирии Инне Иксановой. Ее обвиняют в том, что она закупила для минздрава бракованное оборудование УЗИ.

Чиновницу задержали в апреле этого года. По версии следствия, в 2022 году она закупила 10 систем ультразвуковой визуализации за 57,5 млн руб. в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Приборы должны были поставить в больницы Уфы, Баймака, Большеустьикинского и Месягутово. Но они оказались контрафактами и их до сих пор не ввели в эксплуатацию. Ущерб бюджету от этого превысил 57 м млн рублей.

Сначала суд отправил Иксанову под домашний арест, но позже изменил меру пресечения. Ей запретили покидать место жительства в ночное время, пользоваться средствами связи, отправлять и принимать почту и общаться с участниками уголовного процесса.