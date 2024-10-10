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В Уфе привезли из Москвы еще один травмвай

На улицах Уфы будет курсировать еще один московский трамвай.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе появится еще один трамвай, прибывший из Москвы. Об этом рассказал в соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев.

— Скоро, после подготовительных работ, он выйдет на маршрут № 5, — сказал сити-менеджер.

Напомним, первый трехсекционный трамвай модели 71−414 (Pesa) был привезен в столицу Башкирии еще в июле, а вышел на маршрут он этой осенью. Рассчитан низкопольный трамвай на 60 мест, также он оборудован кондиционером.

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