В Уфе привезли из Москвы еще один травмвай

В Уфе появится еще один трамвай, прибывший из Москвы. Об этом рассказал в соцсетях мэр города Ратмир Мавлиев.
— Скоро, после подготовительных работ, он выйдет на маршрут № 5, — сказал сити-менеджер.
Напомним, первый трехсекционный трамвай модели 71−414 (Pesa) был привезен в столицу Башкирии еще в июле, а вышел на маршрут он этой осенью. Рассчитан низкопольный трамвай на 60 мест, также он оборудован кондиционером.
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