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В Самаре перенесли концерты и мероприятия в «Сигнале» после пожара

В Самаре начали ремонтировать крышу в концертном зале «Сигнал» после сильного пожара.

Источник: прокуратура Самарской области

В Самаре концерты и мероприятия, которые должны были пройти на этой неделе в «Сигнале», будут перенесены либо на другую дату, либо на другую локацию после пожара. Речь идет об оркестре русского рока, вечеринке «Продленка x Волжский хват» и концерте EASY DIZZY. Об этом сообщили в официальном сообществе концертного зала.

«Прямо сейчас мы делаем все, чтобы уже на следующей неделе все мероприятия прошли в штатном режиме на любимой площадке. Подробнее будет известно уже после выходных», — написали владельцы.

Отмечается, что номер телефона «Сигнала» до понедельника будет недоступен. По словам владельцев, концертный зал в порядке, больше всего пострадала крыша, которая подлежит ремонту. Работа над этим уже началась.

Напомним, крупный пожар в развлекательном центре «Кинап» произошел вечером 8 октября, и в нем больше всего пострадал именно «Сигнал». Его тушили почти пять часов. Причины пожара сейчас выясняют.

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