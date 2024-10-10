В Самаре перенесли концерты и мероприятия в «Сигнале» после пожара

В Самаре концерты и мероприятия, которые должны были пройти на этой неделе в «Сигнале», будут перенесены либо на другую дату, либо на другую локацию после пожара. Речь идет об оркестре русского рока, вечеринке «Продленка x Волжский хват» и концерте EASY DIZZY. Об этом сообщили в официальном сообществе концертного зала.