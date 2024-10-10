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Минторг Башкирии объяснил рост цен на хлеб

Власти прокомментировали ситуацию с ценами на хлеб в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии дорожает хлеб. Причинами роста цен в Минторге республики назвали сразу ряд факторов.

— В большей степени влияют затраты производителей, переработчиков и продавцов на упаковку, коммунальные услуги, логистику, топливо, зарплаты и другие расходы, — объяснили жителям Башкирии ситуацию в ведомстве.

В министерстве добавили, что цены устанавливают хозяйствующие субъекты и заставить ввести одну стоимость на товар их никто не может, за исключением отдельных случаев.

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