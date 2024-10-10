Минторг Башкирии объяснил рост цен на хлеб

В Башкирии дорожает хлеб. Причинами роста цен в Минторге республики назвали сразу ряд факторов.
— В большей степени влияют затраты производителей, переработчиков и продавцов на упаковку, коммунальные услуги, логистику, топливо, зарплаты и другие расходы, — объяснили жителям Башкирии ситуацию в ведомстве.
В министерстве добавили, что цены устанавливают хозяйствующие субъекты и заставить ввести одну стоимость на товар их никто не может, за исключением отдельных случаев.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.