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В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ

Кумпилов: БПЛА ВСУ атаковал пригород Майкопа, поселок Родниковый эвакуируют.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. После атаки дронов ВСУ по пригороду Майкопа идет эвакуация жителей поселка Родникового, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале.

«Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС. Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового», — уточнил он.

Глава региона добавил, что из-за инцидента жертв и пострадавших нет.

На месте находятся представители спецслужб и спасатели. По словам Кумпилова, пункт временного размещения развернут в станице Ханской, люди будут обеспечены всем необходимым.

Как сообщили РИА Новости в правительстве Адыгеи, разрушений гражданской инфраструктуры в регионе из-за атаки беспилотников нет, возгорание произошло на военном объекте.

МЧС
несчастный случай