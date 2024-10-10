В Адыгее эвакуируют поселок Родниковый после атаки беспилотника ВСУ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. После атаки дронов ВСУ по пригороду Майкопа идет эвакуация жителей поселка Родникового, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в Telegram-канале.
«Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС. Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового», — уточнил он.
Глава региона добавил, что из-за инцидента жертв и пострадавших нет.
На месте находятся представители спецслужб и спасатели. По словам Кумпилова, пункт временного размещения развернут в станице Ханской, люди будут обеспечены всем необходимым.
Как сообщили РИА Новости в правительстве Адыгеи, разрушений гражданской инфраструктуры в регионе из-за атаки беспилотников нет, возгорание произошло на военном объекте.