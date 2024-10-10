Водитель на Range Rover, гонявший по ночному Самарканду, устроил смертельное ДТП

В областном УВД сообщили, что около 01:00 на улице Буюк Ипак Йули водитель Range Rover на высокой скорости потерял контроль над автомобилем и врезался в ехавший впереди Lacetti Optra. После этого Range Rover столкнулся с автомобилем Damas, который стоял на обочине.
К сожалению, водитель автомобиля Lacetti получил серьезные телесные повреждения и скончался в больнице. На фото с места происшествия видно, что удар был такой силы, что у Lacetti практически снесена задняя часть авто.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов Самарканда начали предварительное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.
Правоохранители напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в ночное время, и строго следовать правилам дорожного движения. Игнорирование этих простых правил может привести к трагическим последствиям, как в данном случае, когда из-за превышения скорости и невнимательности погиб человек.