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Водитель на Range Rover, гонявший по ночному Самарканду, устроил смертельное ДТП

Ночью 10 октября в Самарканде произошла очередная трагедия на дорогах. Водитель автомобиля Range Rover, гонявший по улицам ночного города, устроил серьезное дорожно-транспортное происшествие, которое привело к гибели человека.

В областном УВД сообщили, что около 01:00 на улице Буюк Ипак Йули водитель Range Rover на высокой скорости потерял контроль над автомобилем и врезался в ехавший впереди Lacetti Optra. После этого Range Rover столкнулся с автомобилем Damas, который стоял на обочине.

К сожалению, водитель автомобиля Lacetti получил серьезные телесные повреждения и скончался в больнице. На фото с места происшествия видно, что удар был такой силы, что у Lacetti практически снесена задняя часть авто.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов Самарканда начали предварительное расследование для установления всех обстоятельств произошедшего.

Правоохранители напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, особенно в ночное время, и строго следовать правилам дорожного движения. Игнорирование этих простых правил может привести к трагическим последствиям, как в данном случае, когда из-за превышения скорости и невнимательности погиб человек.