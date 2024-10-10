Водитель на Range Rover, гонявший по ночному Самарканду, устроил смертельное ДТП

В областном УВД сообщили, что около 01:00 на улице Буюк Ипак Йули водитель Range Rover на высокой скорости потерял контроль над автомобилем и врезался в ехавший впереди Lacetti Optra. После этого Range Rover столкнулся с автомобилем Damas, который стоял на обочине.