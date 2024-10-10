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Трёх самарцев будут судить за организацию подпольного казино

Подпольное казино работало на улице Куйбышева.

В Самаре завершено расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр тремя местными жителями.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела организовали в жилом помещении, расположенном на улице Куйбышева в Самарском районе города, подпольное казино, где с использованием игрового оборудования проводили азартные игры.

Незаконная работа казино была пресечена при содействии сотрудников спецподразделений Управления Росгвардии по Самарской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд, сообщили в СУ СК России по Самарской области.

СК