Трёх самарцев будут судить за организацию подпольного казино

В Самаре завершено расследование уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр тремя местными жителями.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела организовали в жилом помещении, расположенном на улице Куйбышева в Самарском районе города, подпольное казино, где с использованием игрового оборудования проводили азартные игры.
Незаконная работа казино была пресечена при содействии сотрудников спецподразделений Управления Росгвардии по Самарской области.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд, сообщили в СУ СК России по Самарской области.