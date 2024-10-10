В Новосибирске вдову погибшего на СВО военного обманули на 280 тыс рублей

«Дмитрий потом со мной связался и заявил, что если бы я ябедничать не стала, то он забор бы уже давно сделал. Так продолжалось до весны. Он в свои соцсети выкладывал фотки с рыбалки, я ему предложила забрать металл. Он пообещал его поставить в июне. Но, естественно, этот срок тоже прошёл», — делится Алина.