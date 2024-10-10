«Стащил с велосипеда и поднял за горло»: в Бурятии отец девочек-квадроберов напал на восьмилетнего мальчика

В социальных сетях опубликовали видео. На нем можно разглядеть, что взрослый напал на ребенка …
Оказалось, что все произошло в Бурятии. Мама пострадавшего 8-летнего мальчика обратилась в полицию за помощью. В своем заявлении пояснила, что сын ехал на велосипеде в 113 микрорайоне Улан-Удэ около игровой площадки.
В это время там гулял мужчина с двумя своими дочками. Казалось, ничего не предвещало беды. Но в момент, когда мальчик проезжал мимо семьи, житель Бурятии разозлился, стащил ребенка с велосипеда и поднял за горло. Почему? На данный момент никто не знает.
— После произошедшего школьнику понадобилась медицинская помощь. Врачи уточнили, что у него ушиб горла, — рассказывают в прокуратуре Республики Бурятии.
Одна из девочек была одета в костюм кошки. В сети делают предположения, что дети занимаются квадробингом (прим. ред. — спортивное увлечение, в котором человек передвигается на четырех конечностях и притворяется животным).
По предварительной информации, случилось все еще в июле этого года. Сейчас делом заинтересовалась прокуратура Бурятия, они проконтролирую результаты проверки. В это время поиски виновного все еще продолжаются.