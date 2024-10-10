«Стащил с велосипеда и поднял за горло»: в Бурятии отец девочек-квадроберов напал на восьмилетнего мальчика

В это время там гулял мужчина с двумя своими дочками. Казалось, ничего не предвещало беды. Но в момент, когда мальчик проезжал мимо семьи, житель Бурятии разозлился, стащил ребенка с велосипеда и поднял за горло. Почему? На данный момент никто не знает.