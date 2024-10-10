Сухая и ясная погода привела к природным пожарам в Хабаровском крае

Также на территории Хабаровского края ведётся тушение трёх лесных пожаров. Общая площадь возгораний составляет менее 200 гектаров, и угрозы для населённых пунктов они не представляют. Очаги были зафиксированы в Солнечном, Ванинском, Нанайском, Советско-Гаванском и Комсомольском районах, причём часть из них уже успешно ликвидирована.