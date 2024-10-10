Сухая и ясная погода привела к природным пожарам в Хабаровском крае

Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В 14 районах края введён особый противопожарный режим. Он охватывает территории Охотского, Аяно-Майского, Комсомольского, Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, имени Полины Осипенко, Солнечного, Ульчского, Тугуро-Чумиканского, Николаевского, Советско-Гаванского и Ванинского районов, а также город Комсомольск-на-Амуре. Жителям этих муниципалитетов запрещено проводить огневые работы и разводить костры — за нарушения предусмотрены штрафы. Специалисты и полиция проводят регулярные проверки.
Пожарная обстановка в регионе контролируется круглосуточно. За последние сутки зарегистрировано шесть случаев возгорания сухой растительности, общей протяжённостью 2530 метров.
Также на территории Хабаровского края ведётся тушение трёх лесных пожаров. Общая площадь возгораний составляет менее 200 гектаров, и угрозы для населённых пунктов они не представляют. Очаги были зафиксированы в Солнечном, Ванинском, Нанайском, Советско-Гаванском и Комсомольском районах, причём часть из них уже успешно ликвидирована.