Многодетные семьи Башкирии могут единовременно получить 622 тысячи рублей

В Башкирии семьи, в которых воспитываются восемь и более детей, могут рассчитывать на единоразовую выплату. Ее размер составляет 622 тысячи рублей. Уточняется, что детям не должно быть больше 23 лет.
Также многодетные семьи могут получить по 13,3 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет включительно, если он родился после 2017 года. Пособие будет приходить каждый месяц.
Еще многодетным семьям компенсируют часть расходов на оплату услуг ЖКХ и часть стоимости обучения детей.
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