Бастрыкин заинтересовался нападением обезьяны на ребенка в Краснодаре

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в сентябре на Кубанской набережной обезьяна напала на восьмилетнего ребенка. Животное укусило мальчика за лицо, после чего ему потребовалась медицинская помощь. После инцидента владелец обезьяны скрылся с места происшествия.