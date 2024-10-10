Бастрыкин заинтересовался нападением обезьяны на ребенка в Краснодаре, сообщает Информационный центр СК России.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в сентябре на Кубанской набережной обезьяна напала на восьмилетнего ребенка. Животное укусило мальчика за лицо, после чего ему потребовалась медицинская помощь. После инцидента владелец обезьяны скрылся с места происшествия.
По данному факту организована проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о результатах проверки.
Ранее мы сообщали, что по словам родителей пострадавшего, ребенок просто смотрел на обезьяну, когда она на него прыгнула.