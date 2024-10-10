В Башкирии ведут поиски троих мотоциклистов, пропавших 8 октября

В Башкирии с 8 октября нет известий от троих молодых мотоциклистов, которые в тот день выехали из села Иглино Иглинского района в направлении населенного пункта Ассы Белорецкого района и перестали выходить на связь. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Башкортостан».
Самому молодом — Айгизу Саиткулову — 23 года. Ростом он 175 см, у него нормальное телосложение, карие глаза и черные волосы. В тот день на нем была разноцветная мотоэкипировка и мотошлем.
Другому — Артему Гарифуллину — 27 лет. Его приметы: рост — 170 см, нормального телосложения, волосы черные, карие глаза. В день отъезда на нем была разноцветная мотоэкипировка и мотошлем.
Самому старшему — Руслану Давлетшину — 34 года. Его приметы: рост — 180 см, у него нормальное телосложение, лысый, глаза серо-голубые. В тот день на нем также была разноцветная мотоэкипировка и мотошлем.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят обратиться по телефонам