В Башкирии ведут поиски троих мотоциклистов, пропавших 8 октября

В Башкирии с 8 октября нет известий от троих молодых мотоциклистов, которые в тот день выехали из села Иглино Иглинского района в направлении населенного пункта Ассы Белорецкого района и перестали выходить на связь. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Башкортостан».