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В Башкирии ведут поиски троих мотоциклистов, пропавших 8 октября

Они уехали в направлении Белорецкого района и перестали выходить на связь.

Источник: Лиза Алерт Башкортостан

В Башкирии с 8 октября нет известий от троих молодых мотоциклистов, которые в тот день выехали из села Иглино Иглинского района в направлении населенного пункта Ассы Белорецкого района и перестали выходить на связь. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Башкортостан».

Самому молодом — Айгизу Саиткулову — 23 года. Ростом он 175 см, у него нормальное телосложение, карие глаза и черные волосы. В тот день на нем была разноцветная мотоэкипировка и мотошлем.

Другому — Артему Гарифуллину — 27 лет. Его приметы: рост — 170 см, нормального телосложения, волосы черные, карие глаза. В день отъезда на нем была разноцветная мотоэкипировка и мотошлем.

Самому старшему — Руслану Давлетшину — 34 года. Его приметы: рост — 180 см, у него нормальное телосложение, лысый, глаза серо-голубые. В тот день на нем также была разноцветная мотоэкипировка и мотошлем.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112.