В Екатеринбурге закрыли доставку роллов «Быстрый лось» после отравления ребенка

Суд постановил приостановить деятельность «Быстрого лося» на время исследования продукции и проверки сотрудников. Однако, когда приставы прибыли на место, сотрудники не захотели их впускать через двери, заявив, что у них якобы нет ключа. Попасть силовики смогли только через интерьерные рейки.