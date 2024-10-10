В Перми возбуждено уголовное дело после отключения горячей воды в 9 домах

К моменту обращения в редакцию более двух тысяч людей на протяжении трёх недель оставались без горячей воды. Сайт perm.aif.ru запрашивал информацию о ситуации в администрации Перми. Ранее в мэрии пояснили, что жителям посоветовали обратиться в суд, а к владельцу ЦТП муниципалитет вышел с предложением выкупить пункт. Как рассказал perm.aif.ru сам предприниматель, в собственности которого находится ЦТП, он планировал вывести пункт из эксплуатации ещё в 2020 году.