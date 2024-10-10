В Перми возбуждено уголовное дело после отключения горячей воды в 9 домах

Отключение горячей воды в девяти домах ЖК «Самоцветы» в Перми владельцем ЦТП привело к возбуждению уголовного дела, сообщили perm.aif.ru в Прокуратуре Пермского края.
Речь идёт об истории, которая произошла в краевой столице летом 2024 года. В редакцию perm.aif.ru обратились возмущённые жильцы ЖК «Самоцветы» в Индустриальном районе. Как рассказала председательница одного из домов, 1 июля девять многоэтажных новостроек остались без горячего водоснабжения. По словам жителей, причиной оказалась труба в центральном-тепловом пункте (ЦТП), которую срезал владелец строения.
К моменту обращения в редакцию более двух тысяч людей на протяжении трёх недель оставались без горячей воды. Сайт perm.aif.ru запрашивал информацию о ситуации в администрации Перми. Ранее в мэрии пояснили, что жителям посоветовали обратиться в суд, а к владельцу ЦТП муниципалитет вышел с предложением выкупить пункт. Как рассказал perm.aif.ru сам предприниматель, в собственности которого находится ЦТП, он планировал вывести пункт из эксплуатации ещё в 2020 году.
«В 2021 г. администрация решила взять этот пункт в аренду. Договор заключили через предприятие “ГКТХ”. На протяжении трёх лет договоры были срочными. В документах при этом было указано, что заключение договора не означает отказ от вывода из эксплуатации», — рассказал perm.aif.ru Александр Микрюков.
В ответ на запрос сайта perm.aif.ru в краевом ведомстве рассказали, что проверка была завершена ещё летом. 15 августа материалы, которые собрала прокуратура были направлены в полицию.
«Материалы проверки в порядке направлены в органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании лиц, осуществивших самовольный вывод из эксплуатации объектов центрального теплового пункта (ЦТП), по ч. 1 ст. 330 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) — самоуправство», — рассказали perm.aif.ru в краевой прокуратуре.
На следующий день 16 августа правоохранители приняли решение возбудить уголовное дело. Сейчас проводится предварительное расследование. На вопрос о том, является ли фигурантом дела непосредственно владелец ЦТП, в надзорном органе сообщили, что не могут разглашать персональные данные. Это необходимо для исключения негативного влияния на ход дела.