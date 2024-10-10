В Петербурге рассмотрят дело о контрабанде 200 килограммов кокаина

По версии следствия, в 2023 году неустановленные участники организованной группы приобрели и доставили контрабандным путем в Санкт-Петербург более 200 килограммов упакованного в брикеты кокаина. На каждом брикете стояла эмблема Rolls-Royce, что должно было указывать на «элитное» качество товара. Общая стоимость партии оценивается в 3 миллиарда рублей. Наркотики были спрятаны под обшивкой морского контейнера, в котором перевозили манго из Перу. После выгрузки легальной продукции соучастники переместили контейнер на территорию промышленной зоны на окраине Санкт-Петербурга. Там 30 марта 2023 года Антипов и Марков при демонтаже тайника и попытке извлечения наркотика были задержаны, а кокаин изъят из незаконного оборота.