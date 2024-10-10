Произошло кровоизлияние в мозг: водитель из Уссурийска мог умереть на китайско-русской границе

Водитель из Уссурийска Роман управлял тягачом «Вольво» с прицепом и в нужжное время не покинул площадку досмотра на пункте пропуска Суйфэньхэ. Сотрудник управления коммерции китайского города заметил, что рулевой бездвижно лежал в салоне и не мог говорит, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Biang.ru.
По словам китайского чиновника, у Романа было перекошено лицо, он пускал слюни, наблюдалось недержание мочи. Иностранец вызвал скорую. Врачи диагностировали кровоизлияние в мозг и доставили его в Народную больницу Суйфэньхэ. Там медики сделали снимки КТ головного мозга и несколько анализов для определения состояния пациента.
Размер гематомы в мозгу составит 30 миллиметров, в таком состоянии Роман находился около восьми часов. Ему грозила смертельная опасность, уточняют в издании. Медики снизили артериальное давление с 250 до 140 единиц, узнали у пострадавшего необходимую информацию и связались с его близкими.
После этого мужчину доставили на китайско-русскую границу, где его встретила карета скорой помощи. Пересечь территорию сотрудники смогли за кротчайшие сроки, 15 минут. Врачи сделали все необходимо и спасли Романа. Он даже позвонил пограничникам и поблагодарил их за поддержку.
Ранее «КП» писала, что приморские врачи спасли девочку-подростка с латентной туберкулезной инфекцией.