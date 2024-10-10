Произошло кровоизлияние в мозг: водитель из Уссурийска мог умереть на китайско-русской границе

Водитель из Уссурийска Роман управлял тягачом «Вольво» с прицепом и в нужжное время не покинул площадку досмотра на пункте пропуска Суйфэньхэ. Сотрудник управления коммерции китайского города заметил, что рулевой бездвижно лежал в салоне и не мог говорит, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на Biang.ru.