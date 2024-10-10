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Третьеклассник забрал деньги у первоклассника в Саянске

Полиция Саянска установила личность 10-летнего мальчика, который отобрал 500 рублей у первоклассника в парке «Таёжные бульвары» в Саянске.

Источник: ГУ МВД

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошёл 8 октября около 17 часов. К семилетнему мальчику в парке подошли двое ребят в возрасте 9 и 10 лет. В ходе диалога 10-летний мальчик забрал у первоклассника купюру номиналом 500 рублей и не вернул.

Инспекторы по делам несовершеннолетних готовят материалы для направления в КДН и привлечения родителей третьеклассника к ответственности. Полиция настаивает на помещении мальчика в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для индивидуальной профилактической работы.