Третьеклассник забрал деньги у первоклассника в Саянске

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Инцидент произошёл 8 октября около 17 часов. К семилетнему мальчику в парке подошли двое ребят в возрасте 9 и 10 лет. В ходе диалога 10-летний мальчик забрал у первоклассника купюру номиналом 500 рублей и не вернул.
Инспекторы по делам несовершеннолетних готовят материалы для направления в КДН и привлечения родителей третьеклассника к ответственности. Полиция настаивает на помещении мальчика в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей для индивидуальной профилактической работы.