Третьеклассник забрал деньги у первоклассника в Саянске

Инцидент произошёл 8 октября около 17 часов. К семилетнему мальчику в парке подошли двое ребят в возрасте 9 и 10 лет. В ходе диалога 10-летний мальчик забрал у первоклассника купюру номиналом 500 рублей и не вернул.