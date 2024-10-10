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Летевший в Диксон Ан-74 совершил экстренную посадку из-за треснувшего стекла

Самолет авиакомпании «ЮТэйр», летевший рейсом Норильск-Диксон, совершил экстренную посадку из-за трещин на лобовом стекле. Инцидент произошел во время полета.

Как сообщает телеграмм-канал Aviaincident, 8 октября самолет Ан-74 вылетел из аэропорта Норильска. Но до места назначения — поселка Диксон в Красноярском крае — не долетел. Преодолев 290 километров маршрута, у самолета растрескалось первое внешнее лобовое стекло.

«КВС принял решение следовать на аэродром вылета Норильск. Аварийную стадию не декларировал. Посадка выполнена благополучно», — говорится в сообщении.

Отметим, что несколько дней назад самолет этой же авиакомпании развернулся в небе над ХМАО и вернулся в Тюмень. Причиной стала техническая проблема. В югорском аэропорту самолет «ЮТэйр» не смог подняться в небо из-за того, что заклинило шасси.