Летевший в Диксон Ан-74 совершил экстренную посадку из-за треснувшего стекла

Отметим, что несколько дней назад самолет этой же авиакомпании развернулся в небе над ХМАО и вернулся в Тюмень. Причиной стала техническая проблема. В югорском аэропорту самолет «ЮТэйр» не смог подняться в небо из-за того, что заклинило шасси.