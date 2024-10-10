Летевший в Диксон Ан-74 совершил экстренную посадку из-за треснувшего стекла

Как сообщает телеграмм-канал Aviaincident, 8 октября самолет Ан-74 вылетел из аэропорта Норильска. Но до места назначения — поселка Диксон в Красноярском крае — не долетел. Преодолев 290 километров маршрута, у самолета растрескалось первое внешнее лобовое стекло.
«КВС принял решение следовать на аэродром вылета Норильск. Аварийную стадию не декларировал. Посадка выполнена благополучно», — говорится в сообщении.
Отметим, что несколько дней назад самолет этой же авиакомпании развернулся в небе над ХМАО и вернулся в Тюмень. Причиной стала техническая проблема. В югорском аэропорту самолет «ЮТэйр» не смог подняться в небо из-за того, что заклинило шасси.