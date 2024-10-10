Массовое ДТП с тремя авто случилось на проспекте Независимости в Минске

Согласно предварительным данным, 9 октября примерно 16.37 32-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Renault, неподалеку от здания № 54, расположенного по проспекту Независимости, в запрещенном месте поворачивал налево. По причине указанного поворота, машина врезалась в два автомобиля. Речь идет про Mazda и Volkswagen. В ГАИ отметили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у машин механические повреждения.