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Массовое ДТП с тремя авто случилось на проспекте Независимости в Минске

Массовое ДТП произошло в центре Минска на проспекте Независимости.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Массовое ДТП с тремя авто случилось на проспекте Независимости в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 9 октября примерно 16.37 32-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Renault, неподалеку от здания № 54, расположенного по проспекту Независимости, в запрещенном месте поворачивал налево. По причине указанного поворота, машина врезалась в два автомобиля. Речь идет про Mazda и Volkswagen. В ГАИ отметили, что в дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, у машин механические повреждения.