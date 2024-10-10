Пять человек спасли из огня пожарные в Башкирии

В Нефтекамске произошло два ночных пожара. Из горящих зданий сотрудники МЧС спасли пять человек.
В первом случае в шесть утра на четвертом этаже загорелся ящик в подъезде дома на Дзержинского. Из пожара были спасены двое.
Второй инцидент произошел в соседнем доме. Там загорелись дверь тамбура и коляска. Из горящего здания спасатели вывели троих человек, в том числе одного ребенка.
Предварительной причиной пожаров может быть поджог.
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