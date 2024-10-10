Харрисбург
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять человек спасли из огня пожарные в Башкирии

В числе спасенных один ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтекамске произошло два ночных пожара. Из горящих зданий сотрудники МЧС спасли пять человек.

В первом случае в шесть утра на четвертом этаже загорелся ящик в подъезде дома на Дзержинского. Из пожара были спасены двое.

Второй инцидент произошел в соседнем доме. Там загорелись дверь тамбура и коляска. Из горящего здания спасатели вывели троих человек, в том числе одного ребенка.

Предварительной причиной пожаров может быть поджог.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.