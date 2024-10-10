Девочка погибла на дамбе. За рулем «Лексуса» был юноша со стажем вождения меньше недели

Про водителя известно, что его стаж вождения начался 3 октября этого года. К административной ответственности за нарушения ПДД он пока не привлекался. «Лексус» — с псковскими номерами, с сентября этого года он числится архивным, до этого принадлежал 23-летнему мужчине.