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В Приморье ликвидировали лесной пожар площадью 0,5 га

Жителей края призывают выполнять требования противопожарной безопасности в лесных массивах.

Источник: PrimaMedia.ru

За прошедшие сутки, 9 октября, на территории государственного лесного фонда Приморья в Красноармейском округе успешно ликвидировали лесной пожар площадью 0,5 гектара. Власти призывают жителей соблюдать меры пожарной безопасности в лесных массивах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

По информации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края, в тушении пожара участвовали 10 членов парашютно-десантной пожарной службы Рощинского авиаотделения краевого предприятия «Приморская авиабаза», две единицы техники, две мотопомпы, две бензопилы и четыре воздуходувки.

В ведомсте также напомнили, что в течение весеннего пожароопасного сезона было возбуждено 62 дела по фактам нарушений правил пожарной безопасности в лесах региона. В результате чего 27 человек получили штрафы на общую сумму 2,2 миллиона рублей.

Напомним, в Приморье краевой суд оштрафовал на 22 миллиона рублей виновных в лесном пожаре. Возгорание произошло на площади более 27 гектаров.

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