В Приморье ликвидировали лесной пожар площадью 0,5 га

В ведомсте также напомнили, что в течение весеннего пожароопасного сезона было возбуждено 62 дела по фактам нарушений правил пожарной безопасности в лесах региона. В результате чего 27 человек получили штрафы на общую сумму 2,2 миллиона рублей.