Харрисбург
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о последствиях урагана «Милтон» в США

По меньшей мере два человека стали жертвами урагана «Милтон», обрушившегося в среду на штат Флорида на юго-востоке США, сообщил телеканал NBC.

Источник: Reuters

Отмечается, что погибшие проживали в округе Сент-Люси.

ТАСС собрал основное о последствиях стихии.

Масштабы урагана

7 октября президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Ураган третьей категории достиг суши около 20:35 (03:35 мск) в районе города Сиеста-Ки. Максимальная скорость ветра достигала 57 м/с.

Несколько торнадо прошли по району Спэниш Лейкс, спасательные службы направились на место происшествия.

Представители полиции и пожарные обследуют разрушенные участки, чтобы оказать помощь пострадавшим и продолжить поисковые работы.

Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри сообщал, что около 125 домов были разрушены в результате торнадо во Флориде.

«Милтон» будет продолжать вызывать опасные для жизни штормовые нагоны, ливневые дожди и разрушительные ветры в центральной части Флориды, сохраняя силу как минимум до утра четверга.

Погибшие

По меньшей мере два человека стали жертвами стихии, сообщил телеканал NBC. Погибшие проживали в округе Сент-Люси.

Предыдущий ураган

В конце сентября на южные американские штаты обрушился ураган «Хелен».

Он унес жизни более чем 200 человек и причинил урон, оценивающийся примерно в $35 млрд.