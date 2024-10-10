Что известно о последствиях урагана «Милтон» в США

Отмечается, что погибшие проживали в округе Сент-Люси.
ТАСС собрал основное о последствиях стихии.
Масштабы урагана
7 октября президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
Ураган третьей категории достиг суши около 20:35 (03:35 мск) в районе города Сиеста-Ки. Максимальная скорость ветра достигала 57 м/с.
Несколько торнадо прошли по району Спэниш Лейкс, спасательные службы направились на место происшествия.
Представители полиции и пожарные обследуют разрушенные участки, чтобы оказать помощь пострадавшим и продолжить поисковые работы.
Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри сообщал, что около 125 домов были разрушены в результате торнадо во Флориде.
«Милтон» будет продолжать вызывать опасные для жизни штормовые нагоны, ливневые дожди и разрушительные ветры в центральной части Флориды, сохраняя силу как минимум до утра четверга.
Погибшие
По меньшей мере два человека стали жертвами стихии, сообщил телеканал NBC. Погибшие проживали в округе Сент-Люси.
Предыдущий ураган
В конце сентября на южные американские штаты обрушился ураган «Хелен».
Он унес жизни более чем 200 человек и причинил урон, оценивающийся примерно в $35 млрд.