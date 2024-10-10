Башкирия заняла девятое место в России по уровню преступности

Башкирия вошла в первую десятку самых преступных регионов России. Это следует из опубликованного МВД доклада. Согласно данным, республика находится на девятом месте по уровне преступности.
Как говорится в докладе, за девять месяцев в Башкирии было зарегистрировано 37 408 преступлений. Это на 4,5% меньше, чем за тот же период 2023 года.
Самая высокая преступность в Москве. В столице зарегистрировали почти 97 тысяч правонарушений. Меньше всего преступлений совершено в Ненецком и Чукотском автономных округах — 684 и 689 соответственно.