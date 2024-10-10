Платили за других: омские судебные приставы ошибочно списывали деньги с цифровых двойников должников

Так, отдел судебных приставов по Центральному округу № 2 города Омска дважды в этом году списал деньги со счета жительницы Республики Карелия. Ее однофамилица задолжала по коммунальным платежам, а судебные приставы неправильно идентифицировали должницу. В целом женщина заплатила за своего цифрового двойника более 10 тысяч рублей.