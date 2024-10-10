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Платили за других: омские судебные приставы ошибочно списывали деньги с цифровых двойников должников

Омские судебные приставы ошибочно приняли за должников более 40 человек.

Источник: Комсомольская правда

С начала этого года омские судебные приставы-исполнители ошибочно записали в должники 43 граждан. Фактически эти люди заплатили деньги за своих цифровых двойников.

Массовые случаи ошибочных исполнительных производств выявила прокурорская проверка.

Так, отдел судебных приставов по Центральному округу № 2 города Омска дважды в этом году списал деньги со счета жительницы Республики Карелия. Ее однофамилица задолжала по коммунальным платежам, а судебные приставы неправильно идентифицировали должницу. В целом женщина заплатила за своего цифрового двойника более 10 тысяч рублей.

Ошибочные данные в электронной базе ФССП исправили только после обращения пострадавшей, неправомерно списанные деньги жительнице Карелии вернули.

«Наиболее частой причиной таких сбоев является неправильная работа судебных приставов с информационной системой», — сообщили в областной прокуратуре. — По итогам проверки главному судебному приставу региона внесено представление".

По оценке надзорного органа, в Управлении ФССП по Омской области приняли меры к устранению нарушений. Необоснованно списанные средства возвращены.