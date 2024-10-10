В Баянаульском национальном парке незаконно захватили земли

В Баянаульском национальном парке выявлены многочисленные нарушения, включая незаконное предоставление земельных участков и самовольное строительство, сообщает El.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.
В результате проверки принимаются меры по освобождению участков и сносу самовольных построек. На данный момент освобождено четыре участка общей площадью 1,9 гектара, на которых было снесено четыре незаконных объекта.
Кроме того, по протесту прокурора Комитет лесного хозяйства начал работу по утверждению тарифов за предоставление мест для туристических объектов. В настоящее время около 70 домов отдыха, кафе и ресторанов освобождены от арендной платы за пользование земельными участками, что ежегодно приводит к недополучению порядка 230 млн тенге, которые могли бы быть направлены на природоохранные мероприятия и поддержку работников парка.