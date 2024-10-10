В Баянаульском национальном парке незаконно захватили земли

Кроме того, по протесту прокурора Комитет лесного хозяйства начал работу по утверждению тарифов за предоставление мест для туристических объектов. В настоящее время около 70 домов отдыха, кафе и ресторанов освобождены от арендной платы за пользование земельными участками, что ежегодно приводит к недополучению порядка 230 млн тенге, которые могли бы быть направлены на природоохранные мероприятия и поддержку работников парка.