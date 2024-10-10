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Что известно о пожаре в «доме-корабле» в Москве

Тела мужчины и женщины найдены на месте пожара в жилом доме на Большой Тульской улице в Москве, сообщили в МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Пожар произошел рано утром в квартире «дома-корабля» на Большой Тульской улице в Москве.
  • Его площадь составила 55 кв. м.
  • При тушении спасли 14 жильцов, еще 80 человек эвакуировались самостоятельно.
  • На данный момент пожар ликвидировали.

Погибшие

  • На месте происшествия нашли тела двух человек — мужчины и женщины.

Расследование

  • Предварительной причиной пожара стала неисправная электропроводка, сообщил столичный ГСУ СК.
  • В ведомстве уточнили, что на месте работают следователи.
  • Начата доследственная проверка, назначены экспертизы.
  • На месте также находится межрайонный прокурор.

О «доме-корабле»

  • «Дом-корабль» начали строить в 70-е годы, а завершили в 1986 году.
  • Он выполнен в стиле постмодернизма архитекторами Владимиром Бабадом и Всеволодом Воскресенским.
  • Дом известен своей необычной формой и колоссальными размерами — длина составляет 400 м.
  • В нем расположены 980 квартир.
  • Строение также известно как «Титаник», «дом атомщиков», «дом холостяка» и «лежачий небоскреб».

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