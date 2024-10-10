Что известно о пожаре в «доме-корабле» в Москве

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Пожар произошел рано утром в квартире «дома-корабля» на Большой Тульской улице в Москве.
- Его площадь составила 55 кв. м.
- При тушении спасли 14 жильцов, еще 80 человек эвакуировались самостоятельно.
- На данный момент пожар ликвидировали.
Погибшие
- На месте происшествия нашли тела двух человек — мужчины и женщины.
Расследование
- Предварительной причиной пожара стала неисправная электропроводка, сообщил столичный ГСУ СК.
- В ведомстве уточнили, что на месте работают следователи.
- Начата доследственная проверка, назначены экспертизы.
- На месте также находится межрайонный прокурор.
О «доме-корабле»
- «Дом-корабль» начали строить в 70-е годы, а завершили в 1986 году.
- Он выполнен в стиле постмодернизма архитекторами Владимиром Бабадом и Всеволодом Воскресенским.
- Дом известен своей необычной формой и колоссальными размерами — длина составляет 400 м.
- В нем расположены 980 квартир.
- Строение также известно как «Титаник», «дом атомщиков», «дом холостяка» и «лежачий небоскреб».