Жители села Башкирии пожаловались на массовое нашествие мух

В Туймазинском районе Башкирии жители села Дуслык страдают от нашествия насекомых. По их словам, мухи превратили их жизнь в настоящий ад. Сельчане тратят по несколько бутылок дихлофоса, чтобы как-то справиться с назойливыми насекомыми.