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Жители села Башкирии пожаловались на массовое нашествие мух

Полчища мух беспокоят Башкирию.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии жители села Дуслык страдают от нашествия насекомых. По их словам, мухи превратили их жизнь в настоящий ад. Сельчане тратят по несколько бутылок дихлофоса, чтобы как-то справиться с назойливыми насекомыми.

Причиной полчищ мух, по мнению местных, является птицефабрика, расположенная неподалеку. Из-за выброса большого количества куриного помета на поля количество насекомых только увеличивается.

По словам жителей, ранее подобной проблемы не наблюдалось.

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