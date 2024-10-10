Жители села Башкирии пожаловались на массовое нашествие мух

В Туймазинском районе Башкирии жители села Дуслык страдают от нашествия насекомых. По их словам, мухи превратили их жизнь в настоящий ад. Сельчане тратят по несколько бутылок дихлофоса, чтобы как-то справиться с назойливыми насекомыми.
Причиной полчищ мух, по мнению местных, является птицефабрика, расположенная неподалеку. Из-за выброса большого количества куриного помета на поля количество насекомых только увеличивается.
По словам жителей, ранее подобной проблемы не наблюдалось.
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