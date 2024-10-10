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Сотрудника центра противодействия терроризму задержали в Челябинске

Операцию провели сотрудники УФСБ России по Челябинской области. Задержанного подозревают в посредничестве при передаче взятки.

Новостью со ссылкой на собственный источник поделилось информагентство Полит74. Как сообщается, задержанным оказался Александр Калитюк. Сейчас он занимает должность замначальника одного из отделов в центре противодействия экстремизму при Главном управлении МВД РФ региона.

Задержанного подполковника полиции подозревают в том, что он мог быть посредником при передаче взятки. Предназначалась она для работников судебной системы. По версии следствия, денежные средства на решение неких вопросов выплатили представители коммерческих структур.

В отношении полицейского, который, скорее всего, будет уволен со службы, в следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело.

Ранее «МК-Челябинск» писал о том, как южноуральца поймали на взятке руководителю Управления лесничествами. За первые девять месяцев 2024 года в Челябинской области полиция выявила 348 коррупционных преступлений.