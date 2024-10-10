Сотрудника центра противодействия терроризму задержали в Челябинске

Новостью со ссылкой на собственный источник поделилось информагентство Полит74. Как сообщается, задержанным оказался Александр Калитюк. Сейчас он занимает должность замначальника одного из отделов в центре противодействия экстремизму при Главном управлении МВД РФ региона.
Задержанного подполковника полиции подозревают в том, что он мог быть посредником при передаче взятки. Предназначалась она для работников судебной системы. По версии следствия, денежные средства на решение неких вопросов выплатили представители коммерческих структур.
В отношении полицейского, который, скорее всего, будет уволен со службы, в следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело.
Ранее «МК-Челябинск» писал о том, как южноуральца поймали на взятке руководителю Управления лесничествами. За первые девять месяцев 2024 года в Челябинской области полиция выявила 348 коррупционных преступлений.