В результате ДТП в Апшеронском районе погибли 14-летние мальчики

В телеграм-канале ГИБДД по Кубани отметили, что происшествие случилось порядка 15.00. Из материалов дела следует, что 18-летний водитель автомобиля «Деу Нексиа» на левом закруглении дороги не справился с управлением и съехал с проезжей части. Так, машина опрокинулась и столкнулась с опорой ЛЭП, обозначили в ведомстве.