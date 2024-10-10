В результате ДТП в Апшеронском районе погибли 14-летние мальчики

По данным правоохранителей, погибли двое подростков.
В телеграм-канале ГИБДД по Кубани отметили, что происшествие случилось порядка 15.00. Из материалов дела следует, что 18-летний водитель автомобиля «Деу Нексиа» на левом закруглении дороги не справился с управлением и съехал с проезжей части. Так, машина опрокинулась и столкнулась с опорой ЛЭП, обозначили в ведомстве.
В результате аварии погибли 14-летние мальчики — пассажиры иномарки. Водитель ТС и 15-летний пассажир госпитализированы в медучреждение с ранениями. Правоохранители установили, что молодой человек, сидевший за рулем легковушки, приехал на Кубань из другой страны и не имеет водительского удостоверения.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Лабинском муниципалитете в результате опрокидывания иномарки погибла водительница.