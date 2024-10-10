Дихлофоса не напасешься: Туймазинский район Башкирии атаковали полчища мух

— Мало того, что мы задыхаемся от запаха куриного помета и днем и вечером. Так сейчас плюс ко всему добавилось огромные количество мух! Мухи облепляют окна, двери, дома на дню уничтожаем по 30 насекомых. Это в квартире! В своих домах и того больше мух. Ну примите, пожалуйста, меры — это же экология наша с вами. Это же передача различных инфекций. Не знаем куда уже обращаться! Все бездействуют, второй месяц пошел как наш прекрасный город воняет — опубликовала крик души на странице главы Башкирии Радия Хабирова Алина Ибрагимова.