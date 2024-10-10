Дихлофоса не напасешься: Туймазинский район Башкирии атаковали полчища мух

Жители Туймазинского района Башкирии бьют тревогу: сразу несколько населенных пунктов атакуют полчища мух, а в воздухе стоит зловонный запах. Местный считают, что такое происходит из-за работы птицефабрики. Рассказываем, что известно о ситуации.
Жалобы от жителей Туймазинского района начали поступать только сейчас, хотя они признаются, что началось все еще месяц назад. По их словам, от запаха куриного помета и нашествия насекомых страдают как административный центр района — город Туймазы, — так и близлежащие села Дуслык, Субханкулово, Нуркеево, Темирово, Тубанкуль. Насекомые появляются и в частных, и в многоквартирных домах.
— Мало того, что мы задыхаемся от запаха куриного помета и днем и вечером. Так сейчас плюс ко всему добавилось огромные количество мух! Мухи облепляют окна, двери, дома на дню уничтожаем по 30 насекомых. Это в квартире! В своих домах и того больше мух. Ну примите, пожалуйста, меры — это же экология наша с вами. Это же передача различных инфекций. Не знаем куда уже обращаться! Все бездействуют, второй месяц пошел как наш прекрасный город воняет — опубликовала крик души на странице главы Башкирии Радия Хабирова Алина Ибрагимова.
Жители полагают, что всему виной работа птицефабрики.
В соцсетях можно встретить еще десятки подобных жалоб.
— Я такого в жизни не видела! В квартире ужасно — рой мух.
— Вышла на крыльцо, а там мух 100, наверное. Прилетают и прилетают. В бане же такая же история. — Так жить совершенно невозможно, полное ощущение абсолютной антисанитарии.
Население пытается бороться с мухами своими силами: травят Дихлофосом, расходуя по нескольку баллонов в день, и ловят клейкими лентами, однако насекомые все пребывают и пребывают. К тому же в местных магазинах, как отмечают туймазинцы, инсектицидные средства уже закончились.
По мнению жителей Туймазинского района, нашествие мух и зловонный запах возникли из-за птицефабрики, которая раскидала куриный помет на полях. В сети появилось видео, которое опубликовал горожанин — на записи можно увидеть огромную кучу отходов, вокруг которой летают полчища все тех же мух.
— Вот это все — куриный помет. Это город куриного помета. Они вывозят и просто в поле вываливают. На улицу выйти невозможно, — говорит автор видео. — Рой мух, который уже не постепенно, а очень даже быстро перебрался в город. Телефон не передает, но видно рой мух.
На жалобы жителей Туймазинского района ответил Роспотребнадзор Башкирии. Там рассказали, что птицефабрика вела работы по вывозу помета из навозохранилища. В то же время при отборе проб воздуха и проведения лабораторных испытаний специалисты не зафиксировали превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ.
— АО «Турбаслинские бройлеры» объявлено предостережение о недопустимости нарушений. Юридическим лицом принято решение о приостановлении вывоза помета. На выездном совещании, проводимом совместно с администрацией города, начальником территориального отдела Управления разъяснено руководству предприятия, что птичий гумус, который вывозится на поля и который и стал источником зловония, вначале должен обрабатываться, — передали в РПН.
В случае невыполнения требований и повторных нарушения ведомство пригрозило обращением в суд. На это в птицефабрике ответили, что работы по вывозу помета приостановлены и продолжатся только после заморозков.