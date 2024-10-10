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В Бурзянский район Башкирии приехали работать врачи из Нигерии

В Башкирии в районную больницу пришли работать выходцы из Африки.

Источник: Комсомольская правда

Бурзянская районная больница в Башкирии пополнила свой штат. В медучреждение пришли работать выходцы из Нигерии, окончившие республиканский медицинский университет.

Специалисты Азиз и Ахмет хотят помогать местным жителям и набраться практического опыта для дальнейшей карьеры. Известно, что у Азиза специальность психиатра, а у его коллеги — хирурга.

Также известно, что в Малоязовскую ЦРБ устроился медик из Ближнего зарубежья.

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