В Бурзянский район Башкирии приехали работать врачи из Нигерии

Бурзянская районная больница в Башкирии пополнила свой штат. В медучреждение пришли работать выходцы из Нигерии, окончившие республиканский медицинский университет.
Специалисты Азиз и Ахмет хотят помогать местным жителям и набраться практического опыта для дальнейшей карьеры. Известно, что у Азиза специальность психиатра, а у его коллеги — хирурга.
Также известно, что в Малоязовскую ЦРБ устроился медик из Ближнего зарубежья.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.