Повреждены автомобили, эвакуировано больше тысячи человек: что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе 10 октября 2024 года

Пожар на нефтебазе в Феодосии продолжают тушить 10 октября. К настоящему времени количество эвакуированных людей увеличилось до 1137 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.
Сколько людей эвакуировано после пожара на нефтебазе в Феодосии 10 октября 2024 года
По словам градоначальника, за все время ЧС в общей сложности эвакуировали 1137 человек. Более тысячи из разместились у родственников.
«На данный момент в трех пунктах временного размещения продолжают оставаться 129 человек», — сообщил Ткаченко.
Как работают школы в Феодосии 10 октября 2024 года
Руководитель администрации поблагодарил владельцев средств размещения за поддержку. Градоначальник добавил, что ранее сборно-эвакуационные пункты были развернуты в школах № 9 и № 12. В настоящее время они закрыты.
«Обучение в этих образовательных заведениях перешло на очную форму».
Какие улицы перекрыты в Феодосии 10 октября 2024 года
Глава администрации подчеркнул, что по состоянию на утро 10 октября ликвидация последствий ЧС на нефтебазе в Феодосии продолжается.
«По-прежнему действуют ограничения доступа людей и транспорта на улицы Геологическая и часть Федько (от хлебоприемного пункта до перекрестка с Керченским шоссе), а также участок Керченского шоссе от перекрестка с улицей Федько до круговой развязки», — сообщил Ткаченко.
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По его словам, в Феодосии продолжает работать комиссия по оценке нанесенного ущерба. Общий итог подведут после завершения работы.
«При этом хочу отметить, что повреждений в многоквартирных домах не зафиксировано, в основном — автомобили и частные строения», — написал глава Феодосии.
Ткаченко напомнил, что подать заявление о нанесенном ущербе можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу Феодосии по телефонам: 8 (36562) 3−09−00,
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Градоначальник сообщил, что превышения вредных веществ при повторных заборах воздуха не обнаружили.
Ситуация с водой в Феодосии 10 октября 2024 года
В пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» сообщили, что 10 октября подавать воду будут из двух водохранилищ — Феодосийского и Фронтового. Это связаны с ремонтными работами дюкера Северо-Крымского канала, а также повышенным расходом воды на ликвидацию ЧС.
«Возможно временное ухудшение качества питьевой воды по органолептическому показателю — запах, по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормативным требованиям», — говорится в сообщении.
После того, как пожар потушат, воду будут подавать только из Феодосийского водохранилища.