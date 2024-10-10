Повреждены автомобили, эвакуировано больше тысячи человек: что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе 10 октября 2024 года

«По-прежнему действуют ограничения доступа людей и транспорта на улицы Геологическая и часть Федько (от хлебоприемного пункта до перекрестка с Керченским шоссе), а также участок Керченского шоссе от перекрестка с улицей Федько до круговой развязки», — сообщил Ткаченко.