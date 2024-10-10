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Повреждены автомобили, эвакуировано больше тысячи человек: что происходит в Феодосии после пожара на нефтебазе 10 октября 2024 года

Ткаченко: из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуировали 1137 человек.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на нефтебазе в Феодосии продолжают тушить 10 октября. К настоящему времени количество эвакуированных людей увеличилось до 1137 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.

Сколько людей эвакуировано после пожара на нефтебазе в Феодосии 10 октября 2024 года

По словам градоначальника, за все время ЧС в общей сложности эвакуировали 1137 человек. Более тысячи из разместились у родственников.

«На данный момент в трех пунктах временного размещения продолжают оставаться 129 человек», — сообщил Ткаченко.

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Руководитель администрации поблагодарил владельцев средств размещения за поддержку. Градоначальник добавил, что ранее сборно-эвакуационные пункты были развернуты в школах № 9 и № 12. В настоящее время они закрыты.

«Обучение в этих образовательных заведениях перешло на очную форму».

рассказал Ткаченко

Какие улицы перекрыты в Феодосии 10 октября 2024 года

Глава администрации подчеркнул, что по состоянию на утро 10 октября ликвидация последствий ЧС на нефтебазе в Феодосии продолжается.

«По-прежнему действуют ограничения доступа людей и транспорта на улицы Геологическая и часть Федько (от хлебоприемного пункта до перекрестка с Керченским шоссе), а также участок Керченского шоссе от перекрестка с улицей Федько до круговой развязки», — сообщил Ткаченко.

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По его словам, в Феодосии продолжает работать комиссия по оценке нанесенного ущерба. Общий итог подведут после завершения работы.

«При этом хочу отметить, что повреждений в многоквартирных домах не зафиксировано, в основном — автомобили и частные строения», — написал глава Феодосии.

Ткаченко напомнил, что подать заявление о нанесенном ущербе можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу Феодосии по телефонам: 8 (36562) 3−09−00, +7 (978) 791−22−57.

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Градоначальник сообщил, что превышения вредных веществ при повторных заборах воздуха не обнаружили.

Ситуация с водой в Феодосии 10 октября 2024 года

В пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» сообщили, что 10 октября подавать воду будут из двух водохранилищ — Феодосийского и Фронтового. Это связаны с ремонтными работами дюкера Северо-Крымского канала, а также повышенным расходом воды на ликвидацию ЧС.

«Возможно временное ухудшение качества питьевой воды по органолептическому показателю — запах, по химико-бактериологическим показателям подаваемая вода соответствует нормативным требованиям», — говорится в сообщении.

После того, как пожар потушат, воду будут подавать только из Феодосийского водохранилища.

пожары
МЧС